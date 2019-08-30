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 ГБР задержала на взятке прокурора из Кировоградской области

Государственное бюро расследований задержало на взятке в $2 тысячи руководителя одного из районных отделов Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР сообщает БизнесЦензор.

Прокурор требовал и получил от гражданки $ 2 тыс. за закрытие уголовного производства по факту хранения наркотических веществ.

Правоохранители задержали прокурора в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145522
 
 
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