 Новый министр инфраструктуры может разделить "Укрзализныцю" на 3 компании, – СМИ

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

"В ж/д отрасли выступает за создание трех различных операторов - инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозок, а также - за концессию вокзалов и допуск на магистральные пути частной локомотивной тяги. По поводу последнего, считает, что необходим специальный закон, поскольку пилотный проект не сможет работать ввиду монопольного положения "Укрзализныци", - сообщает издание.

По данным издания, полную приватизацию "Укрзализныци" Криклий считает в данный момент "безрассудной". Но поддерживает частичную приватизацию "Укрпошты". Считает, что определенный процент акций этого предприятия может быть продан крупным игрокам, в идеале - мирового уровня.