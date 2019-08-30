[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25 27.59
 Власть
  1597  0
Все про:Зеленский (264) Рябошапка Руслан (10)

 Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку Генеральным прокурором Украины.

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада предоставила согласие на увольнение президентом Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и назначение на этот пост Руслана Рябошапки. Голосование проходило вечером 29 сентября.

Юрий Луценко заминал должность главы ГПУ с 12 мая 2016 года.

Руслан Рябошапка занимает должность заместителя руководителя Офиса президента, с 25 июня возглавляет Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики. До июня 2016 года он был членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145489
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей законопроект Зеленский Кабмин назначение парламент Разумков Дмитрий Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх