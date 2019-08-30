 Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада предоставила согласие на увольнение президентом Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и назначение на этот пост Руслана Рябошапки. Голосование проходило вечером 29 сентября.

Юрий Луценко заминал должность главы ГПУ с 12 мая 2016 года.

Руслан Рябошапка занимает должность заместителя руководителя Офиса президента, с 25 июня возглавляет Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики. До июня 2016 года он был членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.