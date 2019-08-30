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 Huawei предъявили новые обвинения в США

В прокуратуре Нью-Йорка изучают новые обстоятельства преступлений, в которых обвиняется китайская компания Huawei, один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила об этом в четверг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Huawei обвиняют в краже частной и корпоративной интеллектуальной собственности, а также в переманивании сотрудников из конкурирующих фирм, говорится в материале WSJ.

Официальный представитель прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка отказался ответить на вопросы Reuters в связи с этой публикацией.

В статье говорится, что власти США расследуют некоторые аспекты деятельности Huawei, которые не были затронуты в предыдущих обвинениях в отношении китайской компании. В январе Минюст обвинил Huawei и его финансового директора Мэн Ваньчжоу во вступлении в сговор с целью нарушения санкций США против Ирана – Huawei вел бизнес с Тегераном через подставную дочернюю компанию. Ваньчжоу с декабря 2018 года находится под арестом в Канаде.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145487
 
 
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