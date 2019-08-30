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 Apple представит новый iPhone 10 сентября

Американская корпорация Apple разослала приглашения на церемонию презентации своей новой продукции, которая пройдет в Кремниевой долине 10 сентября.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Она состоится в Театре имени Стива Джобса в Купертино, передает AFP. На ней ожидается демонстрация iPhone 11. Детали мероприятия не разглашаются.

Источники сообщали, что Apple представит 3 новые версии смартфонов. Они будут оснащены чипом A13, известным под кодовым названием Cebu. У смартфонов по-прежнему будет разъем Lighting, а не USB-C, как предполагалось после перехода на них моделей iPad Pro в прошлом году.

Все 3 новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте. Тогда о будущих фильмах и сериалах рассказали Опра Уинфри, Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и другие знаменитости.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145474
 
 
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