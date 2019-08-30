 Цены на нефть изменяются без единой динамики

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 7:44 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 60,55 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,16%, до 56,62 доллара за баррель.

Коррекционное снижение цены нефти марки WTI отмечается после трехдневного роста, который произошел на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны. Обе статистики показали гораздо большее сокращение запасов сырья в стране, чем ожидалось.

В то же время поддержку ценам на нефть оказывают ожидания приближающегося к западному побережью США урагана "Дориан". Губернаторы штатов Флорида и Джорджия уже объявили режим чрезвычайного положения. Трейдеры опасаются перебоев в работе нефтедобывающих платформ, если ураган придет в Мексиканский залив в выходные.

Старший аналитик и брокер Tradition Energy Джин Макджиллиан, мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что рынок "застрял в текущем диапазоне" — цена на WTI в районе 55 долларов за баррель, на Brent — около 60 долларов за баррель.