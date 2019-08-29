[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.02 27.72
 Власть
  24  0
Все про:Зеленский (255) назначение (372) увольнение (308) Гончарук_Алексей (8)

 Зеленский уволил Гончарука из Офиса президента

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Гончарука с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №631/2019 от 29 августа обнародован на сайте главы государства.

Как сообщалось, ранее в четверг Верховная Рада назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. 

 Гончарук занимал должность заместителя главы Офиса президента Украины (ранее – администрации) с 28 мая.

До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) – независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук был советником вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145426
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Арахамия ВР Гончарук_Алексей законопроект Зеленский Кабмин назначение Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх