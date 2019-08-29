 Рада назначила министров нового Кабмина

Как передает БизнесЦензор, за соответствующее представление премьер-министра Алексея Гончарука проголосовал 281 народный депутат.

Кандидатуры на должности министров перед голосованием представил сам Гончарук.

По словам премьера, на основании обращения фракции "Слуга народа" на должности в новом составе правительства предложено назначить:

Дмитрия Кулебу – на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаила Федорова – на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации;

Дмитрия Дубилета – на должность министра Кабинета министров;

Тимофея Милованова – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Дениса Малюську – на должность министра юстиции;

Оксану Маркарову – министром финансов

Алексея Оржеля – на должность министра энергетики и защиты окружающей среды;

Владислава Криклия – на должность министра инфраструктуры;

Алену Бабак – министром развития громад и территорий;

Анну Новосад – министром образования и науки;

Зоряну Скалецкую – министром здравоохранения;

Владимира Бородянского – на должность министра культуры, молодежи и спорта;

Юлию Соколовскую – министром социальной политики;

Арсена Авакова – на должность министра внутренних дел;

Оксану Коляду – на должность министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Таким образом, объединены Минэкономразвития и Минагрополитики, Минэнергоугля и Минэкологии, Минветеранов и Министерство по делам временно оккупированных территорий; а также Минкульт и Минмолодежи и спорта.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

Как сообщалось, ранее Верховная Рада по представлению президента Владимира Зеленского назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрея Загороднюка –министром обороны Украины.

Ранее в четверг Верховная Рада 290 голосами назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram