 Рада назначила министров нового Кабмина

Как передает БизнесЦензор, за соответствующее представление премьер-министра Алексея Гончарука проголосовал 281 народный депутат.
Кандидатуры на должности министров перед голосованием представил сам Гончарук.
По словам премьера, на основании обращения фракции "Слуга народа" на должности в новом составе правительства предложено назначить:
- Дмитрия Кулебу – на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаила Федорова – на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации;
- Дмитрия Дубилета – на должность министра Кабинета министров;
- Тимофея Милованова – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Дениса Малюську – на должность министра юстиции;
- Оксану Маркарову – министром финансов
- Алексея Оржеля – на должность министра энергетики и защиты окружающей среды;
- Владислава Криклия – на должность министра инфраструктуры;
- Алену Бабак – министром развития громад и территорий;
- Анну Новосад – министром образования и науки;
- Зоряну Скалецкую – министром здравоохранения;
- Владимира Бородянского – на должность министра культуры, молодежи и спорта;
- Юлию Соколовскую – министром социальной политики;
- Арсена Авакова – на должность министра внутренних дел;
- Оксану Коляду – на должность министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Таким образом, объединены Минэкономразвития и Минагрополитики, Минэнергоугля и Минэкологии, Минветеранов и Министерство по делам временно оккупированных территорий; а также Минкульт и Минмолодежи и спорта.
Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів
Как сообщалось, ранее Верховная Рада по представлению президента Владимира Зеленского назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрея Загороднюка –министром обороны Украины.
Ранее в четверг Верховная Рада 290 голосами назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.
Заодно и черта пропихнули.