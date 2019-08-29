[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.02 27.72
 Власть
  916  1
Все про:ВР (818) Кабмин (3324) назначение (372) парламент (708)

 Рада назначила министров нового Кабмина

Верховная Рада назначила новый персональный состав Кабинета министров.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующее представление премьер-министра Алексея Гончарука проголосовал 281 народный депутат.

Кандидатуры на должности министров перед голосованием представил сам Гончарук.

По словам премьера, на основании обращения фракции "Слуга народа" на должности в новом составе правительства предложено назначить:

  • Дмитрия Кулебу – на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаила Федорова – на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации;
  • Дмитрия Дубилета – на должность министра Кабинета министров;
  • Тимофея Милованова – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Дениса Малюську – на должность министра юстиции;
  • Оксану Маркарову – министром финансов
  • Алексея Оржеля – на должность министра энергетики и защиты окружающей среды;
  • Владислава Криклия – на должность министра инфраструктуры;
  • Алену Бабак – министром развития громад и территорий;
  • Анну Новосад – министром образования и науки;
  • Зоряну Скалецкую – министром здравоохранения;
  • Владимира Бородянского – на должность министра культуры, молодежи и спорта;
  • Юлию Соколовскую – министром социальной политики;
  • Арсена Авакова – на должность министра внутренних дел;
  • Оксану Коляду – на должность министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Таким образом, объединены Минэкономразвития и Минагрополитики, Минэнергоугля и Минэкологии, Минветеранов и Министерство по делам временно оккупированных территорий; а также Минкульт и Минмолодежи и спорта.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів 

Как сообщалось, ранее Верховная Рада по представлению президента Владимира Зеленского назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрея Загороднюка –министром обороны Украины.

Ранее в четверг Верховная Рада 290 голосами назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. 

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145422
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оптом дешевле.
Заодно и черта пропихнули.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Арахамия ВР Гончарук_Алексей законопроект Зеленский Кабмин назначение Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх