 Фирма бывшего топ-менеджера Коломойского получила 380 миллионов на ремонт дороги на Закарпатье

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, до конца 2020 года трассу отремонтируют на участке км 43+500 - км 73+300 длиной 30 км. При этом итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Гарантийный срок на здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб составляет 12 лет, на основание дорожной одежды – 10 лет, на цементобетонное покрытие – 8 лет, на водопропускные трубы и регуляционные сооружения – 6 лет, на дорожное ограждение и разметку полимерной лентой – 5 лет, на разметку пластиком – 3 года, на дорожные знаки и направляющие столбики – 2 года, на разметку краской – полгода.

На заработную плату пойдет 6,14 млн грн или 2% от общей стоимости подряда. На прибыль отведен еще 1% – 2,37 млн грн.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 387,01 млн грн.

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ООО "ГП "Алькор" и ​​ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" не допустили к аукциону, потому что они в справках о материально-технической базе не указали по части позиций информацию, это оборудование или техническое средство. Кроме того, "Онур Конструкцион Интернешнл" еще и не подала технический паспорт на асфальтобетонный завод. Обе фирмы обжаловали свое отклонение в АМКУ, однако админколегия признала его правомерным.

Допущенными конкурентами были большие подрядчики западных дорожников ООО "Техно-Строй-Центр" и ООО "ДСУ-77", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Франковский "ПБС" Иванны Непик контролирует экс-нардеп Александр Шевченко. В 2014 году он был избран в парламент от "Блока Петра Порошенко", а затем вышел из фракции.

Шевченко руководил курортом "Буковель", который принадлежал Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Курорт в Полянице поблизости от остальной части ремонтируемой трассы Н-09 был в залоге "Приватбанка", который национализировали в 2016 году. Также Шевченко известен как товарищ экс-губернатора Винницкой области Анатолия Матвиенко, чей племянник Сергей Березенко является влиятельным нардепом от БПП в окружении Петра Порошенко.

В этом году Шевченко шел в ВРУ как самовыдвиженец и член партии "УКРОП", но снялся в пользу Андрея Сторожука ("Слуга народа"), который проиграл Оксане Савчук ( "Свобода").

С 2014 года "ПБС" взял подрядов на 14,39 млрд грн, из которых 4,47 млрд грн – по трассе Н-09.

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