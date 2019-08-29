 Швейцария станет углеродно нейтральной к 2050 году

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.
В правительстве отмечают, что уже существующих технологий достаточно, чтобы на 95% сократить углеродный след промышленности, транспорта и зданий. Ключевую роль в этом процессе сыграет распространение возобновляемых источников энергии. Кроме того, планируется существенно урезать выбросы от сельского хозяйства и продолжить развивать технологии улавливания углерода из атмосферы.
Решение швейцарских властей основано на исследованиях климатологов, опубликованных в прошлом году.
Согласно исследованиям, для предотвращения климатической катастрофы человечеству необходимо удержать рост температур на уровне 1,5С. Чтобы достичь этой цели, потребуется полностью перестроить экономику и практически полностью отказаться от сжигания угля, нефти и газа.