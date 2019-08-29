 Рада назначила заместителя главы Офиса Зеленского министром иностранных дел

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским проекта постановления №1024 проголосовали 310 народных депутатов.

Вадим Пристайко – кадровый дипломат, с 22 мая занимает должность заместителя главы Офиса президента.

До этого он с июля 2017 года возглавлял миссию Украины при НАТО, в 2014-2017 годах занимал должности заместителя министра иностранных дел - руководителя аппарата, первого заместителя министра иностранных дел. В 2012-2014 годах был послом Украины в Канаде, перед этим с 2009 года работал в посольстве Украины в США.

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