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 Гончарук пообещал ускорить интеграцию с европейским энергорынком

Украина для усиления конкуренции на энергорынке и снижения тарифов будет стремиться к скорейшей интеграции с европейским энергетическим рынком.

Об этом заявил новый премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, что по плану это должно произойти в 2023 году. Это очень долго. Мы будет делать все, чтобы, как минимум, не отодвинуть, а, как максимум, приблизить эту дату", – заявил Гончарук, выступая в Верховной Раде 29 августа.

По словам Гончарука, необходимо обеспечить на рынках равные правила игры.

"Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других", – подчеркнул Гончарук.

Глава правительства отметил, что это означает, что энергорынки, инфраструктура – это сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция.

Как сообщалось, Верховная Рада девятого созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145395
 
 
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