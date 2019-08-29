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 Рада назначила министром обороны владельца компании по производству буровых установок

Верховная Рада назначила Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским проекта постановления №1023 проголосовали 314 народных депутатов.

Загороднюк – с июля член наблюдательного совета "Укроборонпрома", внештатный советник президента Владимира Зеленского, в 2015-2017 годах – глава проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины. С 2005 года возглавлял производителя бурового оборудования для нефтегазовых скважин Discovery Drilling Equipment (ТОВ "Дискавери-буровое оборудование Украины"), бенефициаром которой он же и является.

Интерью о бизнесе Загороднюка читайте в материале БизнесЦензор: Руководитель украинского производителя бурового оборудования: "Устаревшие 30-летние станки – это общая проблема отрасли"

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145392
 
 
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