 Импорт автомобилей за полгода вырос в 3,4 раза, – "Укравтопром"

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

В том числе за первые 6 месяцев текущего года было ввезено 38,1 тыс. штук новых машин и 266,5 тысяч авто с пробегом.

Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $1,69 млрд, что на 71% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

"Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли старых автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем", – отмечается в сообщении.

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По данным "Укравтопрома", больше всего автомобилей с пробегом в первом полугодии импортировалось из Германии – 65,5 тысяч. На втором месте Литва, из которой в Украину ввезли и растаможили 52,5 тыс. подержанных машин. На третьем месте Польша – 50,8 тыс. шт.

В то же время в поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония, откуда за первые шесть месяцев 2019 года ввезли 8,5 тыс. машин. Далее следуют Румыния и Китай, откуда в страну прибыло 4,7 тыс. и 4,2 тыс. новых машин соответственно.

Как сообщалось, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года действовал льготный режим растаможки автомобилей, находившихся на территории страны в таможенных режимах временного ввоза или транзита с нарушением правил. По данным ГФС, за это время таможнями ГФС было оформлено почти 140 тысяч таких авто.

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