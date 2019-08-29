 АМКУ обязал Администрацию портов разработать новые договоры с морскими агентами

Соответствующие рекомендации для АМПУ, обязательные для выполнения, комитет вынес после рассмотрения жалоб морских агентов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В порту морские агенты действуют на основании договора, который они должны заключить с АМПУ. И именно условия такого договора стали предметом жалоб шести морских агентов в АМКУ, поскольку Администрация фактически навязывает свои условия, предлагая заключить договор присоединения", - сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

По словам Терентьева, в настоящее время указанный договор исключает внесение агентами любых изменений, не давая права выбрать нужный им перечень услуг. При этом АМПУ может вносить в договор любые изменения или даже расторгнуть его без объяснения причин агенту, утверждает глава АМКУ.

"На время разработки новых условий, АМКУ рекомендует АМПУ воздержаться от внесения изменений к действующему договору присоединения и не ограничивать доступ на рынок услуг морского агентирования компаниям, которые не подали декларацию о присоединении", - добавил он.

Помимо этого, как отметил Терентьев, комитет также рассмотрел условия, которые Администрация морпортов хотела внести в указанный договор. Среди них: депозит агента в размере $35 тыс. как условие обеспечения исполнения договора и обязательства осуществить добровольное страхование профессиональной ответственности на такую же сумму, а также требование к агенту гарантировать определенное количество судозаходов.

"Комитет тщательно рассмотрел предложенные условия и сообщил Администрации, что включение таких пунктов в договор может привести к нарушениям законодательства о защите экономической конкуренции", - подытожил Терентьев.

Согласно информации на сайте АМПУ, всего в портах Украины работают 268 компаний-морских агентов.

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