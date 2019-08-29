 Рада назначила Гончарука на должность премьер-министра

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским проекта постановления №1022 проголосовали 290 народных депутатов.

Гончарук, выступая перед голосованием, подчеркнул важность ускорения экономического роста Украины.

"У нас более 10 миллионов людей живет за чертой бедности, у нас война на Востоке и до сих пор, при всех этих обстоятельствах, у нас коррупция. Этому нужно положить конец и мы это сделаем… Все эти проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам нужно расти не на 3% а на 5-7% минимум", – подчеркнул Гончарук.

Новый глава правительства отметил, что ускорение роста экономики должно позволить создать миллион новых рабочих мест, что остановит миграцию населения из страны.

Среди задач нового правительства Гончарук назвал необходимость вести диалог с Национальным банком с целью снизить стоимость кредитных ресурсов для бизнеса, а также важность построения доверия со стороны международных партнеров.

"Уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой, на 3-4 года, программе для Украины", – сказал Гончарук.

Новый глава правительства также призвал парламент на протяжении ближайших 3-4 месяцев принять все системно важные законопроекты.

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С 28 мая Алексей Гончарук работает заместителем главы Офиса президента Украины (ранее – администрации). До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) – независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук был советником вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Как сообщалось, ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра Украины заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Отметим, в мае Игорь Коломойский предположил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский назначит главой своей Администрации адвоката олигарха Андрея Богдана, который сейчас и возглавил Офис главы государства.

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