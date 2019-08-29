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 Гончарук анонсировал возобновление переговоров с МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев через несколько недель для возобновления переговоров о новой программе кредитования.

Как передает БизнесЦензор, об этом Алексей Гончарук заявил в парламенте перед голосованием за назначение на пост премьер-министра.

"Уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой, на 3-4 года, программе для Украины", – сказал Гончарук.

Как сообщалось, по оценке Национального банка Украины (НБУ), Украине нужна новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом на сумму $5-10 млрд.

Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая. Согласно итоговому заявлению главы миссии Рона ван Родена, МВФ готов продолжить переговоры после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

В целом НБУ прогнозировал в 2019 году поступления от Международного валютного фонда двумя траншами всех оставшихся $2,6 млрд кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года. В частности, первый транш на $1,3 млрд планировалось получить в мае, второй на такую же сумму – в сентябре.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145372
 
 
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Тю, а у кіно було не так! І шо тепер зеботам рабить?
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