 Прямые иностранные инвестиции за полгода выросли на $840 миллионов, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, поступления инвестиций за первое полугодие текущего года составили $1 млрд 259,5 млн, изъятие – $728,9 млн, другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов – $309 млн, в том числе курсовая разница – $520,8 млн.

Как сообщалось, в первом квартале этого года ПИИ в Украину возросли всего на $45,5 млн. Их поступления составили $587,6 млн, изъятия – $496,5 млн, а курсовая разница – $58,9 млн.

По данным Госстата, наибольший прирост ПИИ в январе-июне 2019 года зафиксирован из Кипра – $388,8 млн (до $9,92 млрд), Нидерландов – $295,1 млн (до $7,41 млрд), России – $145,5 млн (до $0,74 млрд) и Швейцарии – $100,3 млн (до $1,65 млрд).

Одновременно произошло резкое уменьшение инвестиций из Венгрии – на $250,6 млн (до $0,31 млрд).

В отраслевом разрезе наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован в финансовой и страховой деятельности – $318,5 млн, добывающей и перерабатывающей промышленности – соответственно $184,9 млн и $176,4 млн, оптовой и розничной торговле – $113,8 млн, операциях с недвижимым имуществом – $122,6 млн, а также профессиональной, научной и технической деятельности – $128,4 млн.

В то же время в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания произошло уменьшение таких инвестиций на $270,4 млн.

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