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Все про:Богатырева (5) залог (120) Новинский (120) суд (1946)

 Соратница Януковича Раиса Богатырева вышла на свободу

Раиса Богатырева, ранее возглавлявшая Министерство здравоохранения Украины во времена президентства Виктора Януковича и в отношении которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, вышла на свободу после внесения денежных средств депутатом Вадимом Новинским.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подозреваемая освобождена из-под стражи в связи с внесением залога в сумме 6 млн грн", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, 28 августа Печерский райсуд Киева вынес решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн в отношении Богатыревой.

Вечером 27 августа Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145364
 
 
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