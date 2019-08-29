 "Новая почта" запустила авиадоставку между городами Украины

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Нам очень важно обеспечивать клиентам быструю и качественную доставку, поэтому мы ищем для этого все инструменты. Для клиентов, чьи посылки и грузы приняли участие в тестовых полетах, цена доставки не изменится", - отметили в "Новой почте".

Сооснователь компании Владимир Поперешнюк уточнил, что использование авиатранспорта позволит доставлять отправления из Киева во Львов, а со временем в Харьков, Днепр и Одесу в течение одного дня.

"Также соединим города западной, восточной и южной Украины гарантированной доставкой на следующий день", - добавил Поперешнюк.

Грузы перевозит самолет Ан-26 с бортовым номером UR-CSK, который, согласно реестру гражданских воздушных судов Украины, эксплуатируется авиакомпанией "Элерон". Во флоте авиаперевочзика есть еще два Ан-26.

Особенностью борта UR-CSK является специальная ливрея с изображением челюсти акулы в носовой части и черепа с вороном на хвосте. Она была создана для съемок самолета в боевике "Неудержимые-3".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram