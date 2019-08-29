 Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для водителей евроблях

Как передает БизнесЦензор, соответствующий президентский законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под №1030.

Текст законопроекта пока что отсутствует на сайте парламента, однако указано, что он определен главой государства, как неотложный.

Как сообщалось, ранее Государственная фискальная служба напомнила, что в Украине с 22 августа вступают в силу жесткие штрафные санкции для водителей автомобилей на еврономерах за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

По новым правилам в случае превышения срока доставки авто личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов при превышении сроков временного ввоза автомобилей. Превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу авто, временно ввезенного в Украину, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в 34 тыс. грн.

Перед этим заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов для водителей евроблях на первом заседнии Врховной Рады.

По словам замглавы ОП, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей, и установления пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.

Рябошапка также отметил, что во многих случаях невозможно реализовать действующее законодательство в данном вопросе, так как есть технические проблемы с обменом информацией между Нацполицией и Таможенной службой, поэтому полиция не может знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет, и соответственно фактически не может применить штраф.

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