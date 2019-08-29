 "Газпром" отдал в аренду первый в России плавучий LNG-терминал

Эту информацию подтвердил глава австрийской OMV Райнер Зеле и три источника, близких к "Газпрому", передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы арендовали танкер, это обыкновенная процедура, сравнимая с фрахтом нефтяного танкера для перевозки нефти", – сказал пресс-секретарь OMV.

Согласно данным Refinitiv Eikon, судно сейчас находится в порту Роттердама.

"Они (OMV) загрузили партию СПГ и ждут роста цен, чтобы перепродать ее", – сказал источник в "Газпроме".

В кулуарах экономической конференции в австрийском городе Альпбах Райнер Зеле уточнил, что компания планирует использовать это судно как плавучее хранилище СПГ. При этом он отказался комментировать принадлежность груза и не сказал, как долго OMV будет арендовать танкер, добавив, что он не уверен, заполнен ли танкер сейчас.

Три источника в "Газпроме" сказали, что OMV арендовал танкер до ноября. Первая партия СПГ, с которой судно прибыло в Калинингад, была регазифицирована, добавил один из источников. Таким образом, OMV получила судно без СПГ на борту.

Источник в "Газпроме" признал, что танкер простаивал в Калининграде из-за отсутствия достаточного спроса на топливо.

"Газпром" и OMV имеют давнюю историю партнерских отношений. В частности, OMV является партнером "Газпрома" в трансбалтийском проекте "Северный поток-2".

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Как сообщалось, 8 января в Калининградской области РФ "Газпром" запустил первый в России LNG-терминал для приема сжиженного газа.

В момент официального запуска терминала глава "Газпрома" Алексей Миллер демонстрировал президенту РФ Владимиру Путину, что западный анклав РФ может быть полностью обеспечен газом с его помощью без трубопроводных поставок газа через Беларусь и Литву, временно прекратив поставки топлива по газопроводу. При этом в день запуска терминала по наземному трубопроводу было поставлено 3,8 млн кубометров газа, а 9 января – 4 млн кубометров.

Газ для первой загрузки плавучей регазификационной установки российский "Газпром" купил в Сингапуре по $282 за тысячу кубометров, тогда как регулируемая цена газа для потребителей области составляет менее $70 за тысячу кубометров.

По данным "Газпрома", финальный бюджет капитальных затрат по проекту превысил 60 млрд рублей складывается из 42 млрд рублей на береговые объекты и $295 млн на регазификационное судно. В 2008 году стоимость реализации проекта российские чиновники оценивали в 3,96 млрд рублей, что в 15 раз меньше, чем было потрачено на самом деле.

Строительство береговых объектов вел "Стройтранснефтегаз" близкого к Путину российского олигарха Геннадия Тимченко.

Терминал СПГ в Калининграде и "Маршал Василевский" могут принимать морские партии газа в объеме до 3,7 млрд кубометров в год, что существенно превышает потребности региона в 2,6 млрд кубометров в год.

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