 Вопросы промышленной политики в новой Раде отдадут комитету по экономическому развитию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно зарегистрированному проекту постановления, текст которого размещен на сайте парламента, в сферу работы Комитета будет также входить развитие предпринимательства.

Постановление также закрепляет за комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сферы рынков капиталов и других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Помимо этого, комитет будет заниматься вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг и гарантирования вкладов физических лиц, а также правовым регулированием налогового контроля, чего не было ранее в подведомственности комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики и комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

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