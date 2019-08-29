 В больницах и поликлиниках могут появиться кафе и рестораны, – Минрегион

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в действующих строительных нормах ресторанов и кафе, а также медицинских учреждений, есть только некоторые общие требования к проектированию столовых при этих заведениях. Кроме того, они очень устарели. Мы хотим урегулировать этот вопрос и вообще вводить новую современную культуру в государственных и других учреждениях. И это касается не только больниц или поликлиник. Хотим, чтобы там не было гнетущей атмосферы, серых мрачных стен и коридоров, а наоборот – было приветливо, просторно и светло. Чтобы там были такие удобства, как детский игровой уголок и кафе. Это комфорт людей", – отметил Парцхаладзе.

Практика устройства современных и просторных кафе в медицинских учреждениях широко распространена во многих странах Европы и мира. Также на странице Парцхаладзе в Facebook был проведен опрос пользователей сети, по результатам которого почти 3,2 тыс. из 3,3 тыс. украинцев проголосовали за современные кафе в больницах и поликлиниках.

Большинство из них отметило, что такие кафе будут удобными:

для пациентов, находящихся на стационаре – они могут питаться самостоятельно, без помощи родственников, если последние, например, проживают в другом городе;

для работников медучреждений – это улучшение их условий работы;

для обычных посетителей.

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