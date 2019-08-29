[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.02 27.72
 Социальная политика
  1288  1
Все про:больница (31) рестораны (45) Минрегионразвития (443)

 В больницах и поликлиниках могут появиться кафе и рестораны, – Минрегион

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы относительно ресторанов и кафе, а также медицинских учреждений. Ведомство планирует рассмотреть такое предложение изменений в ГСН – предусматривать в больницах, поликлиниках и других медучреждениях кафе для посетителей, пациентов и персонала.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в действующих строительных нормах ресторанов и кафе, а также медицинских учреждений, есть только некоторые общие требования к проектированию столовых при этих заведениях. Кроме того, они очень устарели. Мы хотим урегулировать этот вопрос и вообще вводить новую современную культуру в государственных и других учреждениях. И это касается не только больниц или поликлиник. Хотим, чтобы там не было гнетущей атмосферы, серых мрачных стен и коридоров, а наоборот – было приветливо, просторно и светло. Чтобы там были такие удобства, как детский игровой уголок и кафе. Это комфорт людей", – отметил Парцхаладзе.

Практика устройства современных и просторных кафе в медицинских учреждениях широко распространена во многих странах Европы и мира. Также на странице Парцхаладзе в Facebook был проведен опрос пользователей сети, по результатам которого почти 3,2 тыс. из 3,3 тыс. украинцев проголосовали за современные кафе в больницах и поликлиниках.

Большинство из них отметило, что такие кафе будут удобными:

  • для пациентов, находящихся на стационаре – они могут питаться самостоятельно, без помощи родственников, если последние, например, проживают в другом городе;
  • для работников медучреждений – это улучшение их условий работы;
  • для обычных посетителей.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145326
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Предлагаю еще открыть в больницах бордели, вдруг у кого жена или муж далеко. Назвать их нужно кабинетами релаксационной терапии.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР законопроект Зеленский Кабмин память Разумков Дмитрий Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх