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Все про:ГПУ (707) Зеленский (255) Минобороны (254) назначение (363) СБУ (426)

 Зеленский внес в Раду кандидатов на должности глав СБУ, ГПУ, МИД и Минобороны

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты постановлений о назначении новых руководителей главы Службы безопасности Украины, Генерального прокурора, а также министров иностранных дел и обороны.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие проекты постановлений №1018-1024 зарегистрированы в парламенте под №1022.

В частности, президент предлагает утвердить на должности главы СБУ нынешнего временного руководителя спецслужбы Ивана Баканова, уволив Владимира Грицака.

На должность генпрокурора предложена кандидатура заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки после увольнения Юрия Луценко.

На должность министра обороны предлагается назначить Андрея Загороднюка, а на должность министра иностранных дел – Вадима Пристайко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145324
 
 
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