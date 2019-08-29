 Зеленский внес кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект зарегистрирован в парламенте под №1022.

С 28 мая Алексей Гончарук работает заместителем главы Офиса президента Украины (ранее – администрации). До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) – независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук был советником вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Как сообщалось, ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра Украины заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Отметим, в мае Игорь Коломойский предположил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский назначит главой своей Администрации адвоката олигарха Андрея Богдана, который сейчас и возглавил Офис главы государства.

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