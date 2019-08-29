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 Зеленский внес кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект зарегистрирован в парламенте под №1022.

С 28 мая Алексей Гончарук работает заместителем главы Офиса президента Украины (ранее – администрации). До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) – независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук был советником вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Как сообщалось, ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра Украины заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Отметим, в мае Игорь Коломойский предположил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский назначит главой своей Администрации адвоката олигарха Андрея Богдана, который сейчас и возглавил Офис главы государства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145319
 
 
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он мало накуролесил с землей и курсом???????????????
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Ну хоть новое лицо, смущает только что он юрист а не экономист, хоть и специализируется на экономическом праве.
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Ніякого практичного досвіду. Освіта - так собі. Поживемо -побачимо. Тільки здається підбирали кандидата не за діловими якостями, а за слухняністю і щоб без президентських амбіцій.
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Вор? Конечно ВОР! Ничем не лучше порохатых ворюг.
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