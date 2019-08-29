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 Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Члены Кабинета министров сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва, согласно Конституции.

Как передает БизнесЦензор, об этом во время выступления в Верховной Раде объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Председательствующий предоставил слово Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который объявил о сложении, согласно Конституции, полномочий Кабинета Министров.

Гройсман пожелал успеха новому составу парламента и Кабинета министров.

В свою очередь председательствующий на заседании Дмитрий Разумков напомнил, что согласно Конституции Украины Кабинет министров, который сложил полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного состава правительства.

Напомним, Владимир Гройсман был назначен на должность премьер-министра 14 апреля 2016 года, он сменил на этом посту Арсения Яценюка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145313
 
 
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