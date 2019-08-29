 В новом правительстве может не быть Министерства аграрной политики, – СМИ

Соответствующую информацию Интерфакс-Украина подтвердил источник, знакомый с ситуацией, передает БизнесЦензор.

Вопрос ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия обсуждался около месяца.

Европейская бизнес-ассоциация (EБA) выказывала обеспокоенность возможностью ликвидации Минагрополитики и его присоединения к другим министерствам или ведомствам так же, как и профильные ассоциации, такие, как Украинская зерновая ассоциация, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", союз "Всеукраинский аграрный форум", Аграрный союз Украины, Украинская аграрная конфедерация и другие.

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