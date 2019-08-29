 На мировой рынок в поддельных слитках попало "грязное" золото, – Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Подделки трудно обнаружить, что делает их идеальным источником средств для наркоторговцев и полевых командиров.

За последние 3 года слитки стоимостью не менее $50 миллионов с маркировкой швейцарских аффинажных заводов, но не произведенные на этих предприятиях, были обнаружены всеми 4 ведущими швейцарскими аффинажными предприятиями и даже оказались в хранилищах J.P. Morgan Chase & Co., одного из крупнейших игроков на рынке золота, сообщили высшие руководители золотоперерабатывающих предприятий, банков и другие промышленные источники.

Четверо руководителей сообщили, что были найдены по меньшей мере 1 тыс слитков стандартного килограммового размера. Это небольшая доля производства золотой промышленности, которая выпускает 2,0-2,5 миллиона таких слитков в год. По словам главы крупнейшего швейцарского аффинажного завода, подделки - очень высококачественные, и, возможно, тысячи других остались незамеченными.

"Последние поддельные слитки... очень профессионально изготовлены", - сказал Майкл Месарик, генеральный директор завода Valcambi. По его словам, возможно, найдено несколько тысяч, но есть вероятность, что "гораздо, гораздо, гораздо больше еще находятся в обращении. И все это существует, и все это работает".

Фальшивые слитки золота - бруски из дешевого металла, покрытые золотом - относительно распространены в золотой промышленности и легко обнаруживаются.

Подделки, о которых идет речь, более изощренные: золото настоящее и очень чистое, подделана лишь маркировка. Такие слитки - относительно новый способ обходить ограничения на поставки минеральных ресурсов из зон конфликтов и отмывать деньги. Они создают проблему для международных аффинажных компаний, финансистов и регулирующих органов, которые пытаются победить нелегальную торговлю золотом.

Высокие цены на золото с середины 2000-х годов спровоцировали бурный рост неофициальной и незаконной добычи. Без клейма престижного аффинажного завода такое золото оказалось бы на черном рынке или было бы продано со скидкой. Подделка швейцарских и других крупных торговых марок приводит к тому, что металл, добытый или переработанный в регионах, поставки из которых неприемлемы для Запада, например из некоторых районов Африки, Венесуэлы или Северной Кореи, может попасть на рынок, став источником средств для преступников или режимов под санкциями.

Неясно, кто производит поддельные слитки, но руководители и банкиры сказали Рейтер, что, по их мнению, большинство из них происходят из Китая, крупнейшего в мире производителя и импортера золота, и попали на рынок через дилеров и торговые дома в Гонконге, Японии и Таиланде. Будучи принятыми основными торговцами золотом в этих странах, они могут быстро распространиться по всему миру.