 Иностранцы увеличили вложения в гривневые облигации еще на 1 миллиард

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 0,51 млрд грн (на 0,2%) – до 336,95 млрд грн.

В то же время объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался почти без изменений, юрлиц – вырос на 0,28 млрд грн (на 1,1%), до 25,56 млрд грн, физлиц – на 0,05 млрд грн (на 0,5%), до 9,44 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,87 млрд грн (на 0,2%) – до 794,12 млрд грн.

Читайте также: Минфин снизил ставку по самым долгосрочным гривневым облигациям

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах по продаже ОВГЗ во вторник, 27 августа, привлек 1,77 млрд грн, что на 70% больше, чем неделей ранее.

При этом Минфин снизил ставку размещения самых "длинных", 5,5-летних, облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – до 15,3% с 15,5% годовых на предыдущем аукционе, продав эти ценные бумаги на 1,36 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram