 Министерство энергетики возглавит соратник Гончарука, – Герус

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус после заседания фракции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем", – сказал Герус.

В нынешнем правительстве существует два отдельных министерства – энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля) и экологии и природных ресурсов (Минэкологии).

Алексей Оржель, 1984 г.р., до избрания в Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа", где он шел под 16 номером, руководил профильным энергетическим сектором в Офисе эффективного регулирования BRDO, руководитель которого Алексей Гончарук стал заместителем главы Офиса президента и, как ожидается, возглавит новый Кабмин.

Оржель окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУ "Киевский политехнический институт", с 2006 по 2014 годы работал на различных должностях в Национальной комиссии государственного регулирования энергетики (НКРЭ), длительное время возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

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