 Государственный долг в июле вырос на $2 миллиарда, – Минфин

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время в национальной валюте госдолг снизился на 1,69% – до 2,07 трлн грн.
Прямой государственный долг в июле в долларовом выражении увеличился на 3,14% – до $72,22 млрд (в гривне – на 1,12%, до 1,81 трлн грн). В том числе внешний прямой долг сократился на 0,48%, до 39,92 млрд.
Гарантированный государством долг за прошлый месяц снизился на 1,44% – до $10,17 млрд (в гривне – снизился на 5,51%, до 255,22 млрд грн). В том числе внешний гарантированный долг снизился на 1,76%, до $9,74 млрд.
В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 5,2%, или на $4,07 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления национальной валюты он сократился на 3,49%, или на 74,75 млрд грн.
Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам июля снизилась до 39,95%, в специальных правах заимствования – до 14,36%, в евро – до 10,09%, тогда как в гривне выросла до 34,54%.
Кроме того, 0,7% госдолга номинировано в иенах, 0,37% – в канадских долларах.
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Как сообщалось, в июне Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.
После этого в начале июля "Укрзализныця" разместила евробонды на $500 млн под 8,25% годовых.
Затем "Нафтогаз" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: на сумму 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года.
Самое главное, что внешний долг, т.е. валютный долг сокращается. Значит, ни дефолта, ни резкого падения гривны не будет. Что касается гривневого, т.е. внутреннего долга, то тело долга будет расти, но за счет сокращения доходности ОВГЗ и снижения учетной ставки суммы необходимая на обслуживание долга меняться не будет. Нас ждет стабильность.