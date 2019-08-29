 Фонд госимущества сменил всех представителей в набсовете "Турбоатома"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, в состав НС введены замглавы ФГИ Елена Короткая, директор юридического департамента Фонда Анна Маттис, замначальника бухгалтерского учета аппарата Фонда департмента финобеспечения ФГИ Елена Бирюкова и директор департамента обеспечения деятельности Фонда и работы с региональными отделениями Сергей Розумный.

Ранее, помимо полномочий главы НС Парфененко, были прекращены полномочия членов НС Евгения Асташева, Александра Визира и Виталия Денисенко.

Новые члены НС назначены на срок до переизбрания общим собранием акционеров АО.

Согласно сообщению, полномочия прежних представителей ФГИ прекращены на основании законодательства "Об акционерных обществах" и устава "Турбоатома", а также их заявлений по собственному желанию.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году - до 764,235 млн грн, чистый доход на 10%, до 2 млрд 615,4 млн грн.

По состоянию на второй квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.

В состав НС "Турбоатома, помимо представителей ФГИ, входит один представитель ПЗНВИФ "Седьмой".