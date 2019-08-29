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 Маркарова останется министром финансов, – Арахамия

Министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе Кабинета министров, сообщил народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции "Слуга народа".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", - сказал он журналистам в Верховной Раде в четверг.

Партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны, убежден народный депутат от этой политической силы Даниил Гетьманцев.

"Я убежден, что мы будем рассматривать эту кандидатуру", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли выдвигать Гончарука на должность премьера.

На уточняющий вопрос, является ли он единственной кандидатурой, Гетьманцев ответил: "Насколько я знаю, да".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145266
 
 
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