 Маркарова останется министром финансов, – Арахамия

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", - сказал он журналистам в Верховной Раде в четверг.

Партия "Слуга народа" рассматривает кандидатуру заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра страны, убежден народный депутат от этой политической силы Даниил Гетьманцев.

"Я убежден, что мы будем рассматривать эту кандидатуру", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли выдвигать Гончарука на должность премьера.

На уточняющий вопрос, является ли он единственной кандидатурой, Гетьманцев ответил: "Насколько я знаю, да".