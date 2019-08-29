 Ввод жилья в Украине увеличился на 50%, – Госстат

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно сообщению, в городах с начала года введено в эксплуатацию 2 млн 887,1 тыс. кв. м жилья (58,8% общего объема), в сельской местности – 2 млн 024,1 тыс. кв. м. При этом 58% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 42% – в домах с двумя и более квартирами.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 53,258 тыс. квартир, при этом в городах – 35,4 тыс. квартир, в селах – 17,9 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 92,2 кв. м, при этом средняя площадь квартир в одноквартирных домах составила 153,7 кв. м, в многоквартирных – 59,4 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях по итогам 6 мес.-2019 года введено в эксплуатацию 54,1% общего объема жилья, в частности, в Киеве – 430,6 тыс. кв. м (8,8%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано в Харьковской области – на 35,7%, до 129,7 тыс. кв.м.

Наивысшие показатели роста ввода жилья в январе-июне 2019 года к аналогичному периоду предыдущего года (без учета временного порядка) зафиксированы в Черновицкой (на 364,6%, до 270,4 тыс. кв. м), Тернопольской (на 273%, до 199,6 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской областях (на 272,1%, до 431,6 тыс. кв. м).

По данным Госстата, в 2018 году ввод в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и востока страны сократился на 5,7% по сравнению с 2017 годом – до 8 млн 689 тыс. кв. м.