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Все про:газохранилище (287) Нафтогаз (1812) Коболев (340)

 Запасы газа в хранилищах достигли 18 миллиардов кубометров

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 18,026 млрд млн куб. м, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом Коболев сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Осталось добавить до начала отопительного сезона еще 2 млрд куб. м", – сообщил Коболев.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Напомним, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145255
 
 
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