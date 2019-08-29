 "Газпром" внес на счет британского суда $345 миллионов в рамках защиты от "Нафтогаза"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В июне 2018 года в адрес "Газпрома" поступил судебный приказ Высокого суда правосудия Англии и Уэльса от 18 июня 2018 года о наложении ареста на активы ПАО "Газпром" на территории Великобритании, принятый по запросу НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение указанного выше арбитражного решения, а также определение суда первой инстанции от 8 июня 2018 года о приведении в исполнение этого решения.

В сентябре 2018 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса отменил свой приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов ПАО "Газпром" на территории Англии и Уэльса. Условием отмены приказа стало принятое ПАО "Газпром" обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года.

"15 марта 2019 года английский суд приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года до окончания производства в Апелляционном суде округа Свеа, Швеция. В рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража ПАО "Газпром" в 2019 году внесло на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере $345 млн", - сообщается в новом отчете российского концерна по МСФО.

"Газпром" также прокомментировал аналогичный процесс в Люксембурге.

15 февраля 2019 года "Нафтогаз Украины" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capita S.A. уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге. 15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" в целях защиты своих прав обратилось в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс. 8 июля 2019 года суд Люксембурга отклонил ходатайство ПАО "Газпром" об отмене ареста.

"В настоящее время решение не было вручено ПАО "Газпром". ПАО "Газпром" прорабатывает возможности его обжалования", - информирует "Газпром".