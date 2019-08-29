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 Минагрополитики увеличило прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Производство пшеницы составит 27,8 млн тонн.

В Минагрополитики указали, что в сентябре состоится определение приемлемых балансов экспорта зерновых и подписание меморандума о взаимопонимании между министерством и участниками рынка по объемам экспорта зерна в 2019/2020 МГ.

"Главный документ меморандума, так называемое соглашение о взаимопонимании на 2019/2020 МГ, будет разослано всем участникам зернового рынка до конца этой недели", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, Минагрополитики и участники зернового рынка в августе 2018 года закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 млн тонн против 16,5 млн тонн на предыдущий МГ.

Данный документ традиционно подписывается с 2011 года между министерством и операторами рынка в начале сезона. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145228
 
 
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