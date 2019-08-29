 Минагрополитики увеличило прогноз урожая зерновых в Украине

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Производство пшеницы составит 27,8 млн тонн.

В Минагрополитики указали, что в сентябре состоится определение приемлемых балансов экспорта зерновых и подписание меморандума о взаимопонимании между министерством и участниками рынка по объемам экспорта зерна в 2019/2020 МГ.

"Главный документ меморандума, так называемое соглашение о взаимопонимании на 2019/2020 МГ, будет разослано всем участникам зернового рынка до конца этой недели", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, Минагрополитики и участники зернового рынка в августе 2018 года закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 млн тонн против 16,5 млн тонн на предыдущий МГ.

Данный документ традиционно подписывается с 2011 года между министерством и операторами рынка в начале сезона. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.