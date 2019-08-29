 Азиатские биржи снижаются из-за противостояния США и Китая

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% — до 2890,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1592,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,36%, до 25524,26 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,25%, до 1936,42 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,21% — до 20436,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, до 6493,1 пункта.

Ключевым фактором, который оказывает давление на настроения инвесторов, остаются торговые отношения между США и КНР. В среду власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в Федеральном реестре. Это произошло после того, как в пятницу торговый конфликт между странами обострился. Однако после этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров.

Изначально предполагалось, что участники торговых переговоров между США и КНР могут встретиться в сентябре для обсуждения проблем, однако на данный момент инвесторы не видят никаких признаков прогресса. Трейдеры обеспокоены риском рецессии мировой экономики из-за усиливающейся торговой войны. "Инвесторы становятся все более и более неуверенными", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика JP Morgan Asset Management Ханны Андерсон (Hannah Anderson).