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 Финансы, Макроэкономика
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 Мировые цены на золото растут на фоне спроса на надежные активы

Стоимость золота растет в четверг утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы в свете опасений за торговые отношения между США и КНР и мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 8:29 цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,35 доллара, или на 0,15%, до 1551,35 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,28%, до 18,508 доллара за унцию.

В четверг на мировых рынках отмечается отказ инвесторов от риска — они предпочитают обезопасить свои вложения с помощью таких активов как золото. Поводом для таких настроений стала неопределенность в торговых отношениях между США и КНР, которая бросает тень на всю мировую экономику.

"Мы ждем дальнейших новостей по торговому спору между США и КНР, который, судя по всему, является основным драйвером рынка", — считает старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти, мнение которого приводит агентство Рейтер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145218
 
 
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