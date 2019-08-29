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 Трамп попросил свою команду пересмотреть программу помощи Украине по безопасности

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам источника издания, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Он отметил, что среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщалось, на 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145194
 
 
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ТУТ ВСЁ ПОНЯТНО, ТРАМП ТЯНЕТ ПУТИНА В - ВОСЬМЫМ БУДЕШЬ!?, А ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИТ СЕМЁРКУ ПУТИНУ НЕ НАЛИВАТЬ.
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