[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.02 27.72
 Макроэкономика
  8936  13
Все про:США (2329) Трамп (381)

 Трамп попросил пересмотреть программу помощи Украине по безопасности, – СМИ

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам источника издания, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Он отметил, что среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщалось, на 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145194
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
на сайте Белого Дома и администрации Трампа нет такой новости!!!
Politico - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, которая активно сотрудничает с "РашаТудей", через которую ФСБ закидывает фейки и сливает дезинформацию..

Цензор! почему вы перепечатывать российскую блевотину у себя?!
Цензор! дайте пометку что это фейковая информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
ТУТ ВСЁ ПОНЯТНО, ТРАМП ТЯНЕТ ПУТИНА В - ВОСЬМЫМ БУДЕШЬ!?, А ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИТ СЕМЁРКУ ПУТИНУ НЕ НАЛИВАТЬ.
 показать весь комментарий
 
По~моему, Зеленский, в данном случае ~ вне игры. К сожалению, он еще тем Хомячкам ~ невровень.😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ТУТ ВСЁ ПОНЯТНО, ТРАМП ТЯНЕТ ПУТИНА В - ВОСЬМЫМ БУДЕШЬ!?, А ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИТ СЕМЁРКУ ПУТИНУ НЕ НАЛИВАТЬ.
 показать весь комментарий
 
 
По~моему, Зеленский, в данном случае ~ вне игры. К сожалению, он еще тем Хомячкам ~ невровень.😀😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
на сайте Белого Дома и администрации Трампа нет такой новости!!!
Politico - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, которая активно сотрудничает с "РашаТудей", через которую ФСБ закидывает фейки и сливает дезинформацию..

Цензор! почему вы перепечатывать российскую блевотину у себя?!
Цензор! дайте пометку что это фейковая информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Трамп останнім часом багато чого говорить--то Гренланцію купити...то )(уйла запрошує..то від візитів відмовляється..
паскудно що з Української сторони не видно ніяких рішучих кроків у міжнанодному плані.ми одна з найбільших Євопейських країн.не являємось гравцев в політиці..одне ниття і втомленість від України..навіть з Іраном їм цікавіше говорити ніж з Україною
 показать весь комментарий
 
 
дадагая Маркиза!. .еще раз для не понятливых: на сайте Белого Дома и Администрации Трампа отсутствует любая новость с подобным контекстом..
Это вборос!..тупой вброс!!!
 показать весь комментарий
 
Шо тут непонятного ? Америке надо понимать кому помогают. Завтра зеленые с мацквой сговоряться....и чьи танки будут в прицелах Джевелинов?
 показать весь комментарий
 
..вот вам и сделка с китайцами по "Мотор Сичи".. ничему наших керманычей жизнь не учит..
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР законопроект Зеленский Кабмин память Разумков Дмитрий Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх