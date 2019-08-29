 Трамп попросил пересмотреть программу помощи Украине по безопасности, – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По словам источника издания, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".
Он отметил, что среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Как сообщалось, на 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.
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Цензор! почему вы перепечатывать российскую блевотину у себя?!
Цензор! дайте пометку что это фейковая информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
паскудно що з Української сторони не видно ніяких рішучих кроків у міжнанодному плані.ми одна з найбільших Євопейських країн.не являємось гравцев в політиці..одне ниття і втомленість від України..навіть з Іраном їм цікавіше говорити ніж з Україною
https://www.politico.com/story/2019/08/28/trump-ukraine-military-aid-russia-1689531
Это вборос!..тупой вброс!!!
Курвам на смех!