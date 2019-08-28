 Власти Каменского нашли способ потратить 130 миллионов на автобусы в обход тендера

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

На текущий год коммунальщики заказывают 60 автобусов Ataman А092Н6 класса "Евро 5" на 22 места и 52 пассажира производства АО "Черкасский автобус" в 2019 году по 2,16 млн грн за штуку.

Для сравнения, в марте КП "Тростянецкоммунсервис" купило такой же автобус за 2,15 млн грн.

Гарантийный срок на технику составляет 2 года или 100 тыс км пробега. Предусмотрен аванс в размере 75%.

Как отмечает издание, закупку автобусов впервые за время существования "Прозорро" провели по переговорной процедуре из-за "отсутствия конкуренции (в том числе по техническим причинам)".

В обосновании заказчик сообщил, что 7 августа состоялось седьмое внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно касалось более полутысячи жалоб жителей с начала года преимущественно на техническое состояние автобусов.

Например, 23 апреля у автобуса на маршруте 22б отказали тормоза, 6 августа у дома №63 на улице Романковской горел автобус Богдан А091 2003 года выпуска на маршруте 24, а зимой много автобусов из-за износа не выехали на маршрут.

По результатам проверки технического состояния парка перевозчиков полиция привлекла к административной ответственности лиц, которые выпускали на линию автобусы, не соответствующие требованиям безопасности дорожного движения и не прошедшие обязательный технический контроль, а "Укртрансбезопасность" составила предписания по устранению нарушений закона.

В итоге Комиссия решила "для устранения монополии в городе" создать муниципальный автобусный парк на базе КП "КАТП 042802" и определила технические характеристики для закупки автобусов. Коммунальщики изучили рынок автобусов малого класса ("Эталон" А081, "Богдан" А22, ЗАЗ А10, МАЗ, Аtaman А092Н6) на соответствие утвержденным комиссией техническим характеристикам и решили, что им всем отвечает только автобус Аtaman А092Н6.

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Черкасский "Комтранскомплект" во главе с экс-членом ревизионной комиссии "Черкасского автобуса" Иваном Лозовым принадлежит Владимиру Подосенову из Вышгорода под Киевом.

Фирма является дистрибьютором "Черкасского автобуса" и обладает ЗАО "Исузу-Атаман Украина".

По данным системы "YouControl", в свое время основателем "Комтранскомплекта" во главе с Андреем Ушкаловым был Александр Даньшов, а до него должность занимал Владислав Лисица.

В мае компания фигурировала в деле о возможном присвоении 2,22 млн грн на техобслуживании и ремонте служебного автотранспорта ГУНП в Волынской области.

С 2016 года "Комтранскомплект" получил мелких государственных подрядов на 22,89 млн грн.

С 2011 года 80% акций производителя "Черкасский автобус", который ранее принадлежал Петру Порошенко, записано на ООО "Компания по управлению активами "Изи Лайф" Виктории Соколовой-Белоус и кипрской "Закнакс Трейдинг Лимитед", записанной на трех граждан Белиза.

Порошенко владел "Черкасским автобусом" через корпорацию "Богдан". В 2009 году он отдал автомобильное направление бизнеса своем давнему другу и партнеру Олегу Свинарчуку, который в 2011 году и переоформил автобусный завод на "Изи Лайф" и официально вывел его из состава корпорации "Богдан".

После избрания Порошенко президентом Украины в 2014 году, Свинарчук сменил фамилию на Гладковський (по матери) и возглавил Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а впоследствии уже в статусе первого заместителя Секретаря СНБОУ контролировал весь оборонно-промышленный комплекс.

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