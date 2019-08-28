 Госстат зафиксировал сокращение долга по зарплате впервые за 5 месяцев

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Госстат, при этом задолженность по выплате зарплаты на 1 августа на 3,6% больше показателя на начало года.

При этом в июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 6% и на 1 августа составила 1,59 млрд грн.

Наибольшее сокращение задолженности в июле зафиксировано в Черновицкой (на 88%), Николаевской (на 61%), Винницкой (на 60%), Львовской (на 40,8%), Херсонской (на 21,2%), Хмельницкой (на 21,1%), Кировоградской (на 15,9%), Волынской (на 15,5%) и Ривненской (на 14,3%) областях.

При этом рост задолженности наблюдался в Одесской (на 15,1%), Черниговской (на 12,9%), Тернопольской (на 12,2%), Ивано-Франковской (на 11,1%), Закарпатской (на 6,6%) и Луганской (на 4,3%) областях.

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