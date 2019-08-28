 Facebook проверит свою криптовалюту хакерами

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Такие программы, получившие условное название Bug Bounty ("премия за баги"), все чаще используются компаниями для привлечения сторонних специалистов, которые могут найти недостатки в работе тех или иных высокотехнологичных разработок самой компании. В случае с Facebook вознаграждение составит до $10 тыс. тем, кто найдет наиболее критичные ошибки или прорехи в безопасности криптовалюты Libra.

После анонсирования Facebook скорого запуска Libra вопросы к этому проекту возникли у властей не только США, но и некоторых европейских стран. Регуляторы оказались обеспокоены безопасностью новой криптовалюты от такого крупного игрока интернет-рынка, как Facebook, и возможным влиянием Libra на финансовые рынки.

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