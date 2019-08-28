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 Google Maps начнет планировать маршруты для велосипедистов

В ближайшие недели картографический сервис Google Maps предоставит пользователям возможность планировать свой маршрут на такси, или велосипеде.

Об этом пишет Google в своем блоге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Сейчас сервис дает возможность рассчитывать время и протяженность маршрута из точки А в точку B пешком, на автомобиле, общественном транспорте, а также компоновать несколько средств передвижения. Но уже в течение нескольких недель компания обещает предоставить возможность спланировать поездку еще и с помощью такси, велосипедов, а также райдшеринга.

Райдшеринг - общее использование частного автомобиля с помощью сервисов поиска попутчиков, при котором расходы делятся пропорционально.

При планировании маршрута Google Maps будет предлагать пользователю ряд оптимальных вариантов, в которых несколько видов транспортных средств могут объединяться для более быстрой и комфортной поездки. Также будет рассчитываться примерная стоимость поездки, если используется общественный транспорт или услуги такси.

Нововведение станет доступным в ближайшие недели в 30 странах мира для пользователей платформ Android и iOS. В дальнейшем компания обещает предоставить доступ к новинке большему количеству людей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145131
 
 
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