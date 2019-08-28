 Премьер Великобритании добился приостановки работы парламента

Как сообщил британский Тайный совет, приостановка работы парламента (пророгация) вступит в силу между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Би-Би-Си.

По плану Джонсона на 14 октября назначена речь королевы в парламенте, в которой она огласит программу правительства.

Ранее в среду правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента, использовав процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.

Такой шаг премьер-министра Бориса Джонсона возмутил его оппонентов по вопросу о "брексите", которые составляют большинство в Палате общин. Они считают, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе "брексита", и называют поведение главы правительства антиконституционным.

В свою очередь Джонсон отрицает предположения о том, что намерение приостановить работу парламента вызвано желанием вывести Британию из Евросоюза без соглашения.

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Борис Джонсон ранее заявлял, что хотел бы, чтобы Британия вышла из ЕС с соглашением, но если соглашения не будет, страна все равно покинет Евросоюз 31 октября.

В результате приостановки работы у депутатов будет всего несколько дней на следующей неделе, чтобы добиться изменений. Палата общин возвращается с каникул 3 сентября.

Британский парламент ненадолго приостанавливает работу каждый год – в апреле или в мае. В это время прекращается законодательная работа, а законопроекты, которые парламент не успел принять, утрачивают возможность быть принятыми (однако в некоторых случаях их рассмотрение может быть перенесено на следующую сессию). Все члены парламента и министры сохраняют свои места, но никакие обсуждения и голосования в парламенте не проводятся.

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