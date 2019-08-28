 "Газпромбанк" избавился от акций попавшего под санкции российско-венесуэльского банка

Ранее свой пакет акций "Еврофинанс Моснарбанка" передал Росимуществу российский банк ВТБ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщалось, в апреле российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк", включенный в санкционный список США, засекретил информацию о структуре акционеров и руководстве.

Российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк", включенный в санкционный список США, засеДо попадания под санкции структура акционеров кредитной организации выглядела следующим образом: РФ владела "Еврофинанс Моснарбанком" через ВТБ и "Газпромбанк" (по 25% + 1 акция), а Венесуэла – через Фонд развития Fonden (50% минус 2 акции).

Напомним, 11 марта российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк", чья штаб-квартира располагается в Москве,был включен в санкционный список США.

Банк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List, следовало из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Как отмечает OFAC, чистые активы банка "Еврофинанс Моснарбанк" ("Еврофинанс") выросли более чем на 50% в течение 2018 года. Банк также участвовал в попытке властей Венесуэлы запустить собственную криптовалюту Petro в 2018 году.

По состоянию на начало 2019 года в "Еврофинанс Моснарбанке" были размещены 8,9 млрд рублей средств физлиц, в том числе на расчетных счетах физлиц - около 260 млн рублей.

"Еврофинанс" был основан как двусторонний банк для финансирования совместных российско-венесуэльских нефтяных и инфраструктурных проектов.

В конце января 2019 года Вашингтон ввел масштабные санкции против PDVSA, призванные ограничить доступ президента страны Венесуэлы Николаса Мадуро к экспортной выручке от продажи нефти.

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