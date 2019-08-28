 "Нафтогаз" потратит 62 миллиона на работу наблюдательного совета

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту финансового плана "Нафтогаза" на 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, данные расходы включают в себя возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей членов наблюдательного совета.

Также к расходам на обеспечение работы наблюдательного совета отнесены средства на страхование ответственности в сумме 1,3 млн грн.

Кроме указанной суммы расходов на обеспечение работы наблюдательного совета, в 2019 году "Нафтогаз" планирует выплатить 37,9 млн грн в качестве оплаты труда 7 членов наблюдательного совета.

При этом в 2019 году "Нафтогаз" планирует увеличить расходы на оплату труда на 29,5%, или 360,7 млн грн, до 1,58 млрд грн, в сравнении с плановым показателем по 2018 год.

Отмечается, что увеличение расходов на оплату труда связано с включением в них расходов на оплату работы наблюдательного совета и оплату труда представительств компании, в том числе филиалов в Египте.

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