 Суд отказался предоставить ГБР доступ к документам по "Межигорью"

Об этом говорится в материалах суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

ГБР обратилось в суд с ходатайством о доступе к документам Генпрокуратуры, которые содержат описание имущества резиденции (списки, акты приема-передачи, бухгалтерские документы, протоколы процессуальных действий) и на которое наложен арест, а также к документам, в которых содержится информация о совершенных действиях и принятых Генпрокуратурой мерах по сохранности арестованного имущества.

Установлено, что ГБР расследует дело по факту возможной халатности правоохранителей при хранении арестованного имущества резиденции "Межигорье".

В рамках дела для того, чтобы установить, при каких обстоятельствах были потеряны арестованы активы резиденции, ГБР обратилось в суд с ходатайством о доступе к документам ГПУ.

Однако 8 августа суд отказал в таком доступе.

Ранее ГБР открыло дело против руководства Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции "Межигорье".

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